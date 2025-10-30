Imprese: è partito da Milano il roadshow di Sace 'Energie per il futuro dell'export'

È partito dalla Casa delle imprese di Sace, a Milano, il roadshow itinerante 'Energie per il futuro dell'export', l'iniziativa della Export Credit Agency partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze pensata per promuovere il dialogo con le imprese italiane sui temi dell'export, delle possibilità di sviluppo che questo offre e sulle necessità delle aziende di aumentare la competitività e poter guardare ai mercati internazionali. Nel capoluogo meneghino si sono radunate 100 imprese del Nord-Ovest. Il viaggio, lungo più di 1300 km, coinvolgerà 300 imprese attraverso le sedi territoriali di Sace, luoghi che ogni giorno supportano le aziende nei loro percorsi di crescita in Italia e nel mondo.