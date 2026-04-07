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Imprese, Filippi (Ama): "Accordo con Open Fiber per innovazione e crescita"

"Alla centrale operativa Ama le capacità che consentono l'abilitazione di un servizio sempre più puntuale e attento’

Alessandro Filippi
Alessandro Filippi
07 aprile 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'accordo siglato con Open Fiber è molto importante, che vede l'integrazione fra due realtà che operano in settori diversi ma che, attraverso l'innovazione digitale ed il modello di cui Ama si è dotata (Ucronia - Utility circular economy real-time operation navigation), hanno trovato un punto in comune da poter sviluppare. Rappresenta quindi per noi un’evoluzione per realizzare nuove attività, in un ambito che supporta tutte e due le società, in ottica di crescita complessiva”. Lo spiega Alessandro Filippi, direttore generale Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali, commentando il recente accordo di collaborazione siglato per la prima volta con Open Fiber.

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L’obiettivo dell’intesa è quello di applicare al decoro e all’igiene urbana, attraverso una rete di sensori IoT e telecamere intelligenti, la raccolta e l’aggregazione dati fondamentali per l’efficienza dei servizi. "La centrale operativa di Ama, dove ci troviamo ora, è il luogo dove abbiamo costruito le capacità che consentono l'abilitazione di un servizio sempre più puntuale e attento. È proprio da qui che siamo partiti per offrire a Open Fiber un servizio e che trova nell’accordo siglato la possibilità di essere messo a sistema". Si tratta dunque di una sinergia tra una "società innovatrice e legata alla diffusione della fibra ottica ed un servizio come il nostro che ha fatto della digitalizzazione una leva abilitante alla quotidiana gestione dei rifiuti di questa città" conclude.

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