Imprese, Franzoni (Raffmetal): "Bando regionale giova a tutta la filiera"

"Presentarsi non come singola azienda ma come sistema, e dunque come filiera, fa tutta la differenza. Un'esperienza positiva provata al nostro interno, grazie al bando potrà essere condivisa con tutta la filiera, diventando un vantaggio per tutti". A dirlo Francesco Franzoni, amministratore delegato di Raffmetal, in occasione della visita dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi presso le realtà d'impresa che usufruiscono del bando per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali promosso dalla Regione nell'ambito del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale.