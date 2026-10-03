Imprese: Gamberini (Legacoop), 'competitività vuol dire innovare e mantenere coesione sociale'

"Oggi competitività vuol dire tenere assieme la capacità di innovare e quella di mantenere la coesione sociale, la possibilità di far crescere tutti i territori. Il modello cooperativo riesce, attraverso la sua azione nell'organizzazione delle filiere, a garantire dal piccolo produttore agricolo al consumatore, che ritrova nel supermercato la convenienza ma anche la qualità". Sono le parole di Simone Gamberini, presidente Legacoop Nazionale in occasione della prima giornata di "La Lombardia di Coop", evento che racconta il rapporto con il territorio che va oltre la presenza commerciale della Cooperativa e dei suoi punti vendita.