Imprese: Ghiglione (Cantieri Navali Mariotti), 'Con Sace supporto su credito all'export'

"Sace ci ha sempre seguiti durante i nostri progetti. Ci aiuta a fornire garanzie da dare agli armatori, ma soprattutto ci supporta indirettamente coprendo il credito all'export. Un elemento fondamentale per poter attirare clienti stranieri che per costruire navi vengono in Italia". Lo ha detto Marco Ghiglione, amministratore delegato di Cantieri Navali Mariotti, all'evento 'Energie per il futuro dell'export' a Milano, momento iniziale del roadshow itinerante organizzato da Sace, la Export Credit Agency partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, per promuovere il dialogo e l'ascolto delle imprese italiane sul tema dell'export.