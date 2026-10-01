Imprese, Marzano (Lega Navale): "Accendere faro su crisi piccola nautica"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi lo stand della Lega Navale Italiana al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova. La visita è stata anche l’occasione per richiamare l’attenzione su uno dei temi al centro dell’impegno della LNI: l’accessibilità della nautica e il futuro dei segmenti di piccole e medie dimensioni. Allo stand della Lega Navale anche la Sindaca di Genova, Silvia Salis e il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, l'ammiraglio Sergio Liardo.

A margine della cerimonia inaugurale, il presidente della Lega Navale Italiana Donato Marzano ha infatti evidenziato il crescente divario tra la forte competitività dell’industria nautica italiana nell’alto di gamma e le difficoltà che interessano la nautica più accessibile. Un fenomeno che emerge con chiarezza anche dai dati di lungo periodo: tra il 2015 e il 2024 le unità da diporto immatricolate in Italia sono diminuite del 22%, mentre per i natanti il calo raggiunge il 35,7%.

“Come Lega Navale Italiana guardiamo con preoccupazione, ma anche con attenzione vigile, al calo che sta interessando la piccola e media nautica da diporto e che emerge dagli ultimi dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Confindustria Nautica”, ha dichiarato Marzano. “Bisogna accendere un faro su questo fenomeno, comprenderne fino in fondo le cause e soprattutto intervenire per contrastarlo. La nautica non può diventare un’attività per pochi: dobbiamo avvicinare quante più persone possibile al mare, abbattendo le barriere fisiche, cognitive e sociali. Il mare è un patrimonio del Paese e tutti devono poter avere l’opportunità di andare per mare”.

La Lega Navale Italiana è presente al Salone Nautico con un programma di appuntamenti dedicati alla navigazione, alla sicurezza e alla diffusione della cultura del mare.

Sabato 3 ottobre alle ore 11, all’Eberhard & Co. Theatre, torna “Incontri di Vela”, l’appuntamento promosso dalla Lega Navale Italiana insieme a SVN Solovelanet. Protagonisti Francesca Clapcich, Ambrogio Beccaria, Luca Rosetti, Tullio Picciolini e il meteorologo Riccardo Ravagnan, chiamati a confrontarsi su come affrontare una burrasca in mare aperto: dalla preparazione della barca alla riduzione della velatura, dalle scelte di rotta alla meteorologia e alla gestione delle emergenze.

Sempre sabato 3 ottobre, alle ore 12.30, presso lo stand TY34 al Padiglione B inferiore, l’apneista Umberto Pellizzari, testimonial della campagna nazionale “Eliche responsabili”, presenterà l’iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana per sensibilizzare diportisti e cittadini sulla prevenzione degli incidenti provocati dalle eliche delle imbarcazioni e sulla tutela di bagnanti e subacquei.

La campagna, sviluppata dalla LNI con il coinvolgimento di Marina Militare, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e FIPSAS, punta a rafforzare la conoscenza delle regole di navigazione e delle distanze di sicurezza e a promuovere comportamenti sempre più responsabili in mare.

Spazio anche alla cultura del mare nello stand della Lega Navale Italiana al Padiglione Blu – ammezzato. Venerdì 2 ottobre alle ore 11 si parlerà della “rotta di Napoleone” con Bruno Morelli, alle ore 16 dei 120 anni del Dinghy con il campione Marcello De Gaspari e a seguire del Trofeo Challenger con Gin Gazzolo.

Domenica 4 ottobre gli appuntamenti proseguiranno alle ore 11.30 con “Pirati!” di Aaronne Colagrossi e alle ore 15.30 con il progetto SAILOR dell’Accademia Mercantile, presentato dal comandante Lorenzo Cervone. Lunedì 5 ottobre spazio invece al rapporto tra cultura del mare e scuola (ore 11.30), alla traversata del Pacifico raccontata da Antonio Cossolo (ore 15.30) e a seguire l’incontro “La LNI all’Università” con Rosario Guagliardo e Maria Cuzzupè.