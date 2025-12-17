circle x black
Imprese: ministro Lollobrigida, 'Mercosur? Occorre reciprocità su garanzie prodotti'

17 dicembre 2025 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Mercosur, il blocco commerciale sudamericano istituito nel 1991 di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay "è un buon accordo. Può diventare ottimo se dopo 25 anni si riesce a fare un passo definitivo sulla reciprocità. I produttori europei hanno l'obbligo di garantire il benessere dei cittadini. Un obbligo che deve essere però garantito anche sui prodotti che arrivano da noi. Un secondo elemento è cercare di ricomporre la frattura con la Francia, la Polonia, l'Austria e l'Irlanda attualmente contrari al Mercosur". Con queste parole il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è intervenuto alla terza Conferenza Nazionale dell'Export e dell'Internazionalizzazione delle imprese. Un'occasione per le imprese italiane di incontrare gli ambasciatori nostrani all'estero, portabandiera del made in italy oltre confine.

