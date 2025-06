Imprese, Nolo (Manageritalia): “nostra incidenza avviene tramite esperienza manageriale nel mondo del lavoro”

“Manageritalia rappresenta la classe dirigente, le alte professionalità, chi in questo Paese sta creando e generando valore. Pertanto, l'incidenza che vogliamo portare nel Paese è attraverso la voce dei nostri manager e attraverso un posizionamento che stiamo creando sulla base di 15 linee di intervento e di proposta che vanno da quelle più vicine al mondo del lavoro, ma che toccano anche fattori come equità, responsabilità sociale d'impresa e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nostra incidenza viene attraverso e per il tramite dell'esperienza che i nostri manager tutti i giorni portano nei luoghi di lavoro”. Parole di Monica Nolo, vicepresidente Manageritalia, intervenendo alla 105esima Assemblea Manageritalia, la community dei manager e delle alte professionalità. Sono 45 mila gli associati della community e in loro rappresentanza, 200 delegati presenziano alla due giorni a Milano.