Imprese: Parsi (UniCatt), 'contesto internazionale cambiato da minaccia Russia e riposizionamento Usa'

"Il contesto internazionale è cambiato in due elementi: da un lato la costante minaccia della Russia sul continente europeo, minaccia che persegue un'idea di ordine dello spazio politico dell'Europa fondato sull'uso della forza, e dall'altro il cambiamento di contesto, ovvero il riposizionamento degli Stati Uniti nell'ordine internazionale da principali garanti dell'ordine liberale a principali detrattori di strutture dello stesso, basato sulle istituzioni, sull'economia di mercato aperta e competitiva, sulla preferenza per la democrazia, e sul rifiuto della guerra come strumento per risolvere le controversie". E' quanto affermato da Vittorio Emanuele Parsi, Professore di Relazioni Internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla 107esima Assemblea Nazionale di Manageritalia, la Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato, che ha riunito a Milano negli spazi dell'hotel Melià oltre 220 delegati provenienti da tutta Italia, in rappresentanza degli oltre 47mila associati.