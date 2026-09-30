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Imprese, Ponti (Confindustria): "Fondazione Systema è alleanza che supporta Pmi e costruisce filiere"

Lara Ponti - (Adnkronos)
Lara Ponti - (Adnkronos)
30 settembre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Fare sistema è l'essenza di Confindustria che come organizzazione di rappresentanza raccoglie le istanze di tutte le imprese industriali italiane. Il tema relativo alla transizione implica uno sforzo molto grande, in particolare alle imprese piccole e medio-piccole. Quindi, costruire un'alleanza che le supporti e che costruisca filiere sostenibili è assolutamente nel nostro interesse e in quello del Paese”. Lo ha detto la vice presidente per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG di Confindustria, Lara Ponti, nel corso dell’evento ‘Open-es ACT 2026’ tenutosi presso l’auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la fondazione Systema.

“Fare sistema significa capire quali sono le condizioni che possono abilitare la transizione sostenibile e competitiva delle imprese, insieme a tutti i soggetti con cui si relazionano, rendendo questo percorso più semplice e meno oneroso dal punto di vista burocratico – ha proseguito -. L'obiettivo è coinvolgere sempre più imprese perché pensiamo che avere una piattaforma che guidi, semplifichi ed eviti le duplicazioni sia un grande servizio alle associate”. La vice presidente di Confindustria ha poi ribadito l’obiettivo di “portarla su tutto il territorio nazionale, anche per quelle aziende che per dimensioni, risorse e competenze fanno più fatica ad attrezzarsi adeguatamente.”

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transizione ambientale sostenibilità filiera aziende piccole e medio piccole
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