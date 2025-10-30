Imprese, Rottoli (RS Italia): "Mro in evoluzione. Ascoltiamo necessità del settore"

"L'MRO (Maintenance, Repair and Operations) è un'area in profonda evoluzione e per noi l'ascolto, in particolare dei nostri clienti e degli specialisti del procurement, è fondamentale per comprendere trend, criticità e necessità del settore". Così Massimiliano Rottoli, amministratore delegato di Rs Italia, commentando i risultati della ricerca, presentata a Milano, 'Il Procurement dei materiali Indiretti in Italia 2025', promossa da RS Italia in collaborazione con l'Università Europea di Roma e Adaci (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management).