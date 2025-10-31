circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Santini (Adaci): "Evoluzione procurement punto chiave crescita professionale buyer"

"Settore Mro importante: necessario comprenderne analisi funzione che crea all’azienda"

Imprese, Santini (Adaci):
31 ottobre 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L'evoluzione del mondo del procurement è sempre un punto chiave della crescita professionale di un buyer. È importante, infatti, la formazione, che garantisce l'acquisizione di conoscenze e competenze per l'area del procurement”. A dirlo Fabrizio Santini, presidente nazionale di Adaci - Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, alla presentazione della ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025”, quarta edizione dell’indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia in collaborazione con l’Università Europea di Roma e Adaci.

“Il settore dei materiali indiretti (Mro) è molto importante perché fino a poco tempo fa vi era la convinzione che fossero solo una nicchia o facilmente comprabili attraverso un processo negoziale. È, invece, importante comprendere quanto sia necessaria un'analisi del costo e un'analisi della funzione che quel servizio crea all'azienda, per ottenere l'efficienza migliore e un Total Cost of Ownership (Tco) importante. Questo comporta lo sviluppo della maieutica, quindi del dialogo con gli enti tecnici per avere maggiori informazioni possibili utilizzabili in fase di negoziazione”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
procurement crescita professionale acquisti supply management
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza