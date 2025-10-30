Imprese: Santini (Adaci), 'Formazione buyer garantisce conoscenze e competenze area procurement'

"L'evoluzione del mondo del procurement è sempre un punto chiave della crescita professionale di un buyer. È importante, infatti, la formazione, che garantisce l'acquisizione di conoscenze e competenze per l'area del procurement". Lo ha detto Fabrizio Santini, presidente Adaci - Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, alla presentazione della ricerca "Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025", quarta edizione dell'indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia e Adaci, in collaborazione con l'Università Europea di Roma.