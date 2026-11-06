circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Zovico (ItalyPost): "Festival occasione di confronto tra 200 imprenditori"

"Tre grandi sfide: dal passaggio generazionale alla capacità di crescita, passando per l’Europa"

Filiberto Zovico, Direttore e Fondatore ItalyPost - (Adnkronos)
Filiberto Zovico, Direttore e Fondatore ItalyPost - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 12.52
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

“L'obiettivo di questa edizione è mettere a confronto i 200 imprenditori presenti per farci raccontare come, nonostante tutte le crisi di questi anni, pensano a come riuscire ancora a crescere. A questa edizione sono presenti quasi 400 relatori in 98 incontri. Tre giorni di festival, dieci sedi, nomi autorevolissimi, sia del mondo industriale sia di osservatori e giornalisti del mondo dell'economia e delle imprese”. Così Filiberto Zovico, Direttore e Fondatore ItalyPost, in occasione del Festival dell’Impresa 2026, in corso da oggi all'8 novembre a Bergamo. La kermesse, quindi, si offre come luogo di incontro e confronto soprattutto tra gli imprenditori, ma anche con chi, nelle istituzioni e nel mondo dei servizi alle imprese, contribuisce ogni giorno a trovare ricette e soluzioni per andare avanti e superare le tante criticità: quelle geopolitiche, quelle relative all’energia, alla demografia, alla concorrenza diseguale, alle tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale, ai passaggi generazionali.

“Ci sono tre grandi sfide, che sono quasi una premessa: la prima è la questione del passaggio generazionale, perché molte imprese hanno imprenditori anziani e devono capire come rinnovarsi. La seconda grande sfida riguarda, invece, capire come dentro questa grande crisi si possono creare delle opportunità di crescita. La terza riguarda, infine, la capacità dell'Europa di reagire soprattutto alla pressione della Cina”, conclude Zovico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza