Industria, Amadei (Assogasliquidi-Federchimica): "Promuoviamo principio neutralità tecnologica"

“La decarbonizzazione non passa solo per l’elettrico, Assogasliquidi promuove il principio della neutralità tecnologica. Un esempio concreto di questo approccio è quello cinese che, nel 2024, ha immatricolato circa 180mila mezzi di trasporto pesante a Gnl, portando il parco circolante a 750mila mezzi, pari ad un consumo di 22 mln di tonnellate di carburante. L'Italia, per fare un confronto, ha un consumo di Gnl per l’autotrazione pesante di circa 170 mila tonnellate”. Lo ha detto Costantino Amadei, presidente del Gruppo Gnl di Assogasliquidi-Federchimica, all’evento di presentazione dello studio di Bip Consulting sul mercato Gnl e bioGnl in Italia e un piano di rilancio della filiera in 10 punti per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo, delle industrie e delle località off-grid, organizzato da Federchimica-Assogasliquidi presso la sede di AdnKronos a Roma.