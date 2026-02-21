circle x black
Industria: Trentin (Veolia Italia), 'a istituzioni chiediamo stabilità normativa e regole'

21 febbraio 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
“La sfida per il futuro della nostra industria non è più solo resistere, ma evolvere per tornare a competere. L'Italia può contare su una storica vocazione all'efficienza, ma oggi serve un salto di qualità: integrare l'intelligenza dei dati. L’intelligenza artificiale consente di trasformare la gestione dell'energia da centro di costo a leva di valore, generando risparmi e maggiore continuità operativa. Veolia è in prima linea nella digitalizzazione, traducendo l’Ia in soluzioni concrete per il monitoraggio e l’ottimizzazione delle performance energetiche e partnership strategiche come quella con Mistral Ia supportate da una formazione di oltre 13.000 professionisti già formati. Siamo pronti a investire per accompagnare le imprese in questa transizione digitale. Alle Istituzioni chiediamo stabilità normativa e regole che premino risultati concreti in termini di decarbonizzazione e competitività”. Lo afferma Emanuela Trentin, Ceo Veolia Italia a margine della Winter Edition del Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners.

intelligenza artificiale digitalizzazione efficienza energetica
