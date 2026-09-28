Innovazione, all'Ai Festival 2027 confronto sulle 'intelligenze da orchestrare'

Sarà 'Orchestrating Intelligence – Where Humans & AI play in Symphony' il tema della IV edizione di AI Festival, il Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale ideato da Search On Media Group e powered by WMF – We Make Future, in programma l’11 e 12 febbraio 2027 a Milano, negli spazi di Superstudio Maxi.

Non più solo strumenti, modelli o automazioni, ma - sottolineano gli organizzatori - un ecosistema complesso in cui persone, agenti intelligenti, dati, infrastrutture e tecnologie avanzate interagiscono in modo sempre più integrato. È questa la prospettiva che guiderà l’edizione 2027, chiamata a indagare e strutturare una nuova convergenza coordinata tra tecnologie, competenze umane e processi d’impresa. In questo scenario, la sfida non riguarda più soltanto le capacità dell’Intelligenza Artificiale, ma la possibilità di dare direzione, governance e valore alle diverse forme di intelligenza che stanno trasformando imprese, istituzioni, ricerca, lavoro e società.

“Orchestrare l’intelligenza significa assumersi la responsabilità di guidare sistemi sempre più complessi, in cui persone, tecnologie, dati e agenti artificiali devono concorrere alla creazione di valore reale”, afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF e di AI Festival. “Con AI Festival 2027 portiamo al centro del confronto internazionale una domanda cruciale: come governare l’evoluzione dell’AI mantenendo l’essere umano al centro della direzione, delle scelte e degli impatti. Il tema di questa edizione nasce dalla necessità di offrire a imprese, istitu8zioni, centri di ricerca, professionisti e startup un luogo in cui leggere le trasformazioni, comprenderne le implicazioni e costruire traiettorie di sviluppo responsabili, competitive e condivise.”

Dopo una terza edizione che ha registrato oltre 10.000 presenze, più di 200 speaker, oltre 120 tra sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B, AI Festival torna dunque con una nuova edizione pensata per rafforzare il confronto internazionale su business AI, formazione avanzata, governance, ricerca, innovazione e impatto sociale dell’Intelligenza Artificiale. L’edizione 2027 si svolgerà nuovamente con il supporto del Comune di Milano e con la partecipazione di partner storici e istituzionali di rilievo internazionale come CINECA e IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, insieme all’ecosistema di competenze, imprese, startup, investitori, istituzioni e professionisti sviluppato negli anni da WMF – We Make Future.

Il tema della rassegna sarà declinato lungo le principali direttrici dell’evento: business internazionale dell’AI, formazione avanzata, ricerca, startup, open innovation, governance e impatti sociali, etici e legali.

Per imprese e istituzioni, il Festival sarà occasione di confronto su modelli industriali, processi decisionali, filiere produttive, infrastrutture tecnologiche, competitività e nuove forme di collaborazione tra persone e sistemi intelligenti. Per professionisti, manager, sviluppatori, innovation manager e decision maker, la due giorni offrirà strumenti e prospettive operative per comprendere l’evoluzione dell’AI e applicarla in modo concreto, responsabile e competitivo.

Ampio spazio anche a startup, PMI innovative, scaleup, fondi di investimento, venture capital e corporate innovation, con iniziative dedicate a visibilità, connessioni e opportunità di business lungo il ciclo di sviluppo delle imprese AI-based. In questo percorso si inserisce nuovamente anche AI For Future, la competition dedicata alle startup AI, pensata per valorizzare progetti ad alto potenziale e metterli in connessione con capitale, deal flow, competenze industriali e capacità di amplificazione internazionale. Tra le occasioni di visibilità e contatto internazionale offerte dalla call, oltre alla partecipazione al WMF - We Make Future 2027 ( 10, 11, 12 giugno BolognaFiere), anche la partecipazione all’evento AI For Future a San Francisco ( 5 novembre 2026) e quella a Saudi Makes Future, in programma a Riyadh dal 14 al 16 dicembre 2026. AI Festival si inserisce nel percorso di WMF for AI, l’insieme di iniziative promosse da WMF – We Make Future per diffondere cultura, competenze, consapevolezza e opportunità sull’Intelligenza Artificiale.