Innovazione, Alparone (Regione Lombardia): "Digitalizzazione è strumento e non il fine"

“Raccogliere la sfida della digitalizzazione del sistema Paese non può che passare attraverso il capitale di conoscenze dell’Ordine ingegneri, che rappresentano un bel pezzo di storia del nostro Paese: gli ordini professionali sono trasferimenti di conoscenza”. Marco Alparone, vicepresidente di Regione Lombardia, annuncia così l’avvio della seconda giornata di lavori agli "Stati generali delle ingegnerie digitali" a Milano, evento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. “Si tratta di una sfida importante per l’Italia e la Lombardia, anche in termini di sostenibilità e non solo di semplificazione, così come di attrattività del sistema Italia”, prosegue Alparone. “Questa è una sfida che stiamo affrontando come pubblica amministrazione anche con grandi investimenti, perché il primo processo passa dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione. La digitalizzazione è lo strumento e non il fine”, continua Alparone, “e lo strumento digitalizzazione ci permette di essere competitivi, attrattivi e sostenibili. Nelle strutture, nel comparto sanitario e nell’industria. Ci vuole grande collaborazione con tutti i sistemi: la grande sfida dell’Ordine degli ingegneri è accompagnare la trasformazione e di farlo con le sue competenze, che diventano motore di sviluppo per il Paese”, ha chiuso Alparone.