Innovazione: Bolatto (Cciaa Torino), 'Auspico che start up ci aiutino a migliorare processi’

“Le start up incontrate oggi sono tutte molto interessanti, mi auguro che ci aiutino a migliorare i processi interni della Camera e a dare un miglior servizio all’utente finale”. Sono le parole di Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio Torino, intervenuto in occasione dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.