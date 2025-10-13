circle x black
Innovazione, Dal Pozzo: "Aziende attive sul tema della transizione digitale"

‘La formazione serve alle persone dell’organizzazione, ma anche agli imprenditori’

Innovazione, Dal Pozzo:
13 ottobre 2025 | 08.43
Redazione Adnkronos
“Le imprese sono molto attive sul tema della transizione digitale anche perché Industria 4.0 ha dato un forte slancio alla digitalizzazione e inesorabilmente anche alla crescita delle competenze all'interno delle organizzazioni che sono di fatto trainanti rispetto all'introduzione delle tecnologie”. Queste le parole di Gianni Dal Pozzo, presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (Cntc) di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, durante la presentazione della nuova edizione di Digitalmeet, il festival italiano sull’alfabetizzazione digitale, che inizierà il 20 ottobre con oltre 150 eventi organizzati in tutta Italia.

“Dobbiamo poi rilevare - prosegue Dal Pozzo - che la formazione non serve solo alle persone dell’organizzazione, ma anche agli imprenditori. Stiamo vivendo una transizione epocale con l’introduzione di una tecnologia dirompente come l’intelligenza artificiale generativa. Questo impone un cambio epocale anche dal punto di vista della generazione di valore”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
transizione digitale digitalizzazione intelligenza artificiale generativa
