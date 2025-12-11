circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, Folladori (Sisal): "Per imprese è fondamentale trovare identità"

alla quarta edizione di FutureS, l’evento organizzato da Sisal per confrontarsi con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all'innovazione digitale

Innovazione, Folladori (Sisal):
11 dicembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il futuro cambia in maniera radicale e veloce, con un'accelerazione propulsiva che arriva dall’intelligenza artificiale. Capire chi si è è dunque fondamentale per le imprese. Crediamo che la cosa più importante per un'azienda come noi sia capire che l'innovazione fa parte di chi si è, dei comportamenti". Lo ha sottolineato Camilla Folladori, chief strategy officer flutter Sea di Sisal, nel suo intervento alla quarta edizione di FutureS, l’evento organizzato da Sisal per confrontarsi con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all'innovazione digitale. Al centro dell’edizione 2025 il tema dell’identità e della responsabilità delle aziende.

"Comprendere che l’innovazione è un comportamento e non un progetto ci permette di continuare a crescere in maniera sostenibile e responsabile" aggiunge. "Serve poi creare il contesto adatto, attraverso una governance dell'innovazione e dell'artificial intelligence - conclude - in modo da creare il contesto e non semplicemente una roadmap di casi d'uso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione intelligenza artificiale identità aziendale
Vedi anche
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza