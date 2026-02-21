Innovazione, Znext: venture building e M&A strumenti di unica scommessa sull'EdTech

Znext, la piattaforma industriale nata nel 2025 su iniziativa di Zanichelli Editore che costruisce e accelera imprese tecnologiche nei settori della formazione, del lavoro e del benessere, è stata fra i protagonisti presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena del panel "Investire in Learning Technologies: trend e frontiere dell'apprendimento con le tecnologie", nell'ambito della quarta edizione del Learning More Festival. A fianco della Ceo Elena Lavezzi, investitori e operatori che ogni giorno valutano startup, analizzano dati e decidono dove allocare capitale nell'edtech, come Kees Mastenbroek (WhatWorked Education & Edtech Impact), Damien Lanfrey (Future Education Modena) e Matteo Bartolomeo (a|impact Avanzi Etica SICAF EuVECA).

Al centro del confronto, in una rassegna che si chiude domani 22 febbraio, una domanda che raramente trova risposta nei report di settore: come si valuta un'innovazione il cui impatto si misura in anni? “Noi partiamo da una convinzione che viene da lontano: la conoscenza non si trasmette da sola. Si costruisce nel tempo, con metodo. Per questo la prima domanda che facciamo a un imprenditore o a un'azienda che vuole lavorare con noi non è quanto cresce. È se sta davvero cambiando qualcosa nel modo in cui le persone imparano, lavorano e vivono. Quando troviamo fondatori che credono nella stessa cosa, co-fondiamo con loro: li affianchiamo su comunicazione, prodotto, operations, con un finanziamento iniziale di 150mila euro e la possibilità di seguirli nei round successivi. Per le aziende che hanno già dimostrato di avere basi solide, la strada è diversa: acquisizione, e poi costruiamo insieme il capitolo successivo”, ha dichiarato Lavezzi.

Il dibattito ha toccato i temi centrali per chi opera nell'intersezione tra capitale e formazione: i segnali di trazione davvero rilevanti per un EdTech, il peso della validazione pedagogica rispetto al product-market fit, i modelli che stanno emergendo nell’intelligenza artificiale applicata all'insegnamento e nell'adaptive learning. E, più in fondo, la domanda più scomoda: quanto vale l’impatto educativo quando entra in tensione con la sostenibilità economica? Znext partecipa al Learning More Festival come sponsor, portando al festival la prospettiva di chi costruisce imprese nel settore della formazione con una visione industriale e un orizzonte di lungo periodo.