circle x black
Cerca nel sito
 

Inps, Vitale: "Così il Siisl è elemento chiave welfare per il lavoro"

"Fa dialogare sostegno a reddito e incentivi a occupazione, ora la sfida è operativa e comunicativa"

Fabio Vitale - (Ufficio stampa)
Fabio Vitale - (Ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 10.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

''Il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa ha compiuto in tre anni un salto di scala. È nato nel 2023 come strumento a servizio del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Con l'avvio dell'Assegno di Inclusione nel 2024 è diventato il punto di accesso alle nuove misure. Oggi il Siisl è una potente infrastruttura abilitante del welfare italiano, il luogo in cui politiche attive, sostegno al reddito e incentivi all'occupazione dialogano davvero''. Lo dichiara Fabio Vitale, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Inps.

''Le novità delle ultime settimane lo dimostrano», prosegue Vitale. ''Con il decreto attuativo dell'articolo 14 del decreto-legge 159/2025, gli sgravi contributivi per le assunzioni sono legati alla pubblicazione delle posizioni sul SIISL. Dal 1° dicembre la pubblicazione dovrà essere preventiva o contestuale all'assunzione. Sulla piattaforma si potranno inoltre trasmettere le comunicazioni obbligatorie, e i profili dei candidati saranno più affidabili grazie alle verifiche su fonti certificate. Grazie all'interoperabilità con il Ministero, i cittadini stranieri formati nei Paesi d'origine troveranno sul Sistema un curriculum già pronto per incontrare le imprese. Il decreto-legge 185/2026 per i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto affida al SIISL anche la presa in carico di chi attraversa una crisi industriale''.

''È il compimento di un grande disegno del Ministro Marina Calderone'', sottolinea il consigliere, ''che ha costruito con coerenza un welfare per il lavoro. È un welfare che accompagna le persone verso l'occupazione anziché limitarsi a sostenerle. L'Inps fa la sua parte con un impegno che è insieme di innovazione tecnologica e di innovazione sociale: dati, interoperabilità e servizi digitali sono al servizio dell'inclusione''.

''Ora però si apre la fase più impegnativa'', conclude Vitale. ''È una sfida operativa, perché l'infrastruttura va alimentata ogni giorno con offerte, profili e percorsi di qualità. Ed è una sfida comunicativa, perché nessuna piattaforma funziona se chi deve usarla non ne conosce il valore. Per questo è decisivo coinvolgere le imprese, le Agenzie per il Lavoro, gli enti di formazione e la rete dei servizi per l'impiego. Più attori popolano il Siisl, più efficace diventa l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. È la direzione su cui l'Istituto continuerà a investire''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
SIISL welfare lavoro inclusione sociale
Vedi anche
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza