Torna dal 9 all’11 maggio a Reggio Emilia Internazionale Kids, il primo festival di giornalismo rivolto a bambine e bambini, organizzato dall'omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa straniera per ragazzi. Tantissimi gli appuntamenti previsti nel weekend: talk, laboratori, giochi, spettacoli, presentazioni di libri, oltre agli incontri con protagonisti e protagoniste dello sport, dell'arte, della musica, del giornalismo e dell'attivismo.

Giunto quest'anno alla sua quinta edizione, Internazionale Kids a Reggio Emilia si conferma un'importante occasione di dialogo con i più giovani, ma il festival è aperto alle persone di ogni età e comprende eventi dedicati a chi con i bambini e ragazzi lavora quotidianamente, come insegnanti ed educatori.

Tra le strade e le piazze di Reggio Emilia – sono sei i punti della città a ospitare gli eventi: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium e la Biblioteca delle arti – si approfondiranno tematiche diverse: dai laboratori di guerrilla gardening alla potenza della scrittura a mano, da quello che succede in Siria all’educazione all’affettività sentimentale e all'altro. E poi incontri, dibattiti su foreste, ghiacciai, famiglie, poesia, k-pop, i mestieri di musei e teatri e anche una rassegna di documentari internazionali per ragazze e ragazzi.

Oltre agli incontri, per tutta la durata del festival, sarà allestita la mostra Pioniere. Le donne che hanno fatto l'Europa nel Porticato della Biblioteca delle Arti, mentre in Piazza dei Martiri l'installazione Save the Children's imagination, per riflettere, attraverso le fiabe, su come difendere il pianeta.

Tra gli ospiti del festival Silvia Vecchini e Sualzo, autori di Carlotta superflash, il fumetto originale che esce a puntate su Internazionale Kids; la storica Vanessa Roghi rifletterà sull'importanza delle parole; la filosofa Maura Gancitano proporrà una lezione di educazione sentimentale; il velista Ambrogio Beccaria intervistato da Annalisa Camilli ci farà vivere i suoi attraversamenti dell'Oceano ma anche le esperienze nel Mediterraneo e gli incontri con decine di naufraghi; la giornalista e ricercatrice francese Catherine Cornet racconterà il viaggio di migliaia di siriani fuggiti dalla guerra e dalla dittatura; il giornalista Alberto Puliafito darà consigli sull'intelligenza artificiale e il suo utilizzo; l’illustratore norvegese Øyvind Torseter sarà intervistato da Deborah Soria; la giornalista Francesca Gnetti racconterà le storie di resistenza di donne e ragazze nel Medioriente; Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli ripercorreranno la storia del World Pride, che in 25 anni ha cambiato il mondo lgbtq+; la cantante e regista Margherita Vicario in un dialogo con Giovanni Ansaldo su come cantare, scrivere e recitare per raccontare con ironia e impegno la società di oggi.

E questi sono solo alcuni dei nomi che, insieme alla redazione di Internazionale Kids, animeranno il festival. Ma non solo: a Internazionale Kids a Reggio Emilia ci si potrà sfidare a ping pong e biliardino, a scacchi e dama, fare giochi per aguzzare l’ingegno e costruire piste per trottole ma anche camminare a piedi scalzi su un prato installato per l’occasione nel cuore della città.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, anche i laboratori. Solo gli eventi al Mapei Stadium sono su prenotazione, disponibile su Eventbrite. Gli incontri durano circa 50 minuti. I laboratori sono ad accesso libero per tutta la durata indicata in programma. Il festival è organizzato dal mensile Internazionale Kids e dal Comune di Reggio Emilia.