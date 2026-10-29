Intersections 2026, Giugliano (Red Bull): "Cogliamo i trend quando sono in fase embrionale"

"Preferiamo intraprendere le nostre strade ancora prima che le tendenze diventino fenomeni di moda affermati e popolari. Abbiamo una discreta propensione al rischio e siamo sempre pronti ad affrontare nuovi percorsi ascoltando la nostra community. L'intelligenza artificiale non può sostituire la creatività, perché l'autenticità è un elemento fondamentale del DNA del nostro brand le cui esperienze sono sempre reali e non artificiali". Lo ha dichiarato Roberto Giugliano, Head of Marketing di Red Bull Italia, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.