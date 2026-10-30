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Intersections 2026, Lenoci (Evolution Group): "Per visibilità brand devono collaborare con editori e creators"

"Per pmi non è facile sviluppare forte presenza online"

Marco Lenoci - Adnkronos
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30 ottobre 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Oggi, nella comunicazione digitale, un brand può diventare più autorevole attraverso strategie diverse rispetto a qualche anno fa. Una volta si cercava visibilità attraverso l’indicizzazione sui motori di ricerca. Oggi, con l’avvento dei sistemi di llm, il paradigma è cambiato totalmente. Per essere visibili è importante che il brand investa nei rapporti con gli editori e con i creatori di contenuti, per assorbire parte dell’autorevolezza che hanno e attribuirla al proprio brand. In poche parole, è importante che fonti autorevoli parlino di te. Si tratta di un aspetto su cui ogni brand dovrebbe lavorare e investire nel futuro”. Lo afferma Marco Lenoci, ceo di Evolution Group, partecipando a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.

Un processo particolarmente complesso da abbracciare da parte delle pmi: “La difficoltà principale è che generalmente le piccole e medie imprese italiane si basano su business che hanno avuto successo offline. La necessità di sviluppare una presenza anche online è sempre stata uno scalino difficile da affrontare -. sottolinea - Le piattaforme si stanno moltiplicando, i canali di distribuzione stanno diventando tantissimi ed è sempre più difficile capirli e farli propri. Spesso queste aziende mancano anche di risorse digitalmente preparate o di team che possano occuparsi di queste dinamiche a 360 gradi”.

In quest’ottica “le aziende stanno iniziando a capire che hanno bisogno di generazioni più giovani per imparare a comunicare in modo diverso. Inoltre, anche le persone di un’altra generazione cercano il proprio brand sui motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale: vogliono sapere cosa dicono Claude o Google della loro azienda. Quando non trovano le risposte che si aspettano - chiosa - percepiscono questa situazione come una necessità da affrontare”.

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