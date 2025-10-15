Italia Economia n° 41 del 15 ottobre 2025

Fisco e welfare, a Roma le proposte di Manager Italia per una nuova stagione di crescita; Blue economy, il mare al centro dello sviluppo del Paese. A Roma l'assemblea di Confitarma; Innovazione, presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025; Inca Cgil, serve riforma patronati; Imprese: Digitalizzazione, la Cciaa di Palermo-Enna lancia la 'Camera del futuro'; Turismo, Glamour guarda ai giovani. 'Creare futuri di valore', la direzione del Salone della Csr 2025 Sostenibilità nei campi, Mulino Bianco porta l'agricoltura rigenerativa sulle tavole italiane