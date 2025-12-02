Italian Tourism Awards, svelati oggi a Roma i 45 finalisti

Questa mattina - nella prestigiosa sala Esquilino dello storico The St. Regis Rome - si è svolta la presentazione di Italian Tourism Awards il premio che valorizza le eccellenze del settore, riconoscendo le professionalità e le maestranze dell’hospitality e del travel. Per la sesta edizione il premio va in seconda serata su Rai 2. Un premio, 15 categorie in concorso per oltre 300 candidati e soltanto 45 finalisti in lizza per aggiudicarsi il microfono d’oro (le nomination delle terne in allegato).

La magia del turismo incanta la Città Eterna con uno spettacolo straordinario firmato dalla regia di Luca Alcini (regista e autore di Ballando con le Stelle e di numerosi format di successo). Il premio ideato da Deborah Garlando, Ceo di MHR, organizzatrice e produttrice dell’evento aprirà il palcoscenico della cerimonia di premiazione il prossimo 10 dicembre alle ore 18 nella sala Ritz nella stessa location, ormai casa dell’evento. È intervenuto l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, al fianco dell’iniziativa compie un altro passo sul percorso di trasformazione della Capitale che vede nel turismo un’industria che arricchisce il tessuto economico della città e crea nuovi posti di lavoro, con 44,1 milioni di presenze tra gennaio e ottobre, oltre il 3 per cento rispetto al 2024.

Numeri record mai registrati, che confermano l’andamento del primato italiano dell’estate 2025 che vede l’Italia regina d’Europa, con 16,79 mln di arrivi e oltre 59 milioni di presenze. La permanenza media è di circa 3,5 notti. L’assessore Onorato ha dichiarato: “E’ un piacere celebrare e omaggiare i tantissimi professionisti che lavorano nel mondo del turismo, un settore che deve essere sempre più un’industria che arricchisce il tessuto economico della nostra città, generando posti di lavoro maggiormente qualificati e retribuiti. Il turismo è una scienza esatta e non va gestito in modo casuale, come avvenuto negli ultimi 20 anni prima del nostro arrivo. Non è un caso, infatti, che stiamo battendo ogni record. E nel 2025 miglioreremo il primato di 51,4 milioni di presenze del 2024: da gennaio a ottobre abbiamo registrato 44,1 milioni di presenze, oltre il 3 per cento in più dell’anno scorso. Con l’occupazione che nell’ultimo triennio è cresciuta del 5,5 per cento anno dopo anno, mentre nel triennio prima del Covid l’aumento ogni dodici mesi era dell’1,9 per cento. Mai la nostra città aveva segnato questi numeri”.

Un saluto a Nicola Pietrangeli si leva dallo staff organizzativo, amico del grande tennista che ha fatto la storia del tennis italiano con le racchette di legno. E Onorato lo ricorda così: “una persona intelligente. Per lo sport italiano è stato un’icona nel mondo, per lo stile, la simpatia, una persona polemica perché intelligente, sempre un punto di riferimento. È bello che abbia visto questo momento del tennis italiano, più che un momento anni di gloria. Uomo legato alla famiglia che, fra l’altro era stata già toccata da un altro grave lutto, quello di un figlio. Sono quelle figure eterne e ci mancherà”.

Alessandra Priante presidente Enit e membro di Giuria del premio ha inviato un videomessaggio di saluti da Cannes per l’importanza di iniziative come Italian Tourism Awards per riconoscere il lavoro di chi lavora ogni giorno nel settore. Aggiunge: “posso dirvi che fra poco andrò in onda alla conferenza stampa degli ILTM Cannes per affermare che l’Italia è la destinazione per lusso numero uno al mondo per ranking virtuoso”.

“Competenze e creatività delle persone sono formule magiche che, miste a passione e impegno, rendono le destinazioni, la cultura e la storia dei luoghi, un viaggio incantevole”, afferma Deborah Garlando, Ceo di MHR e ideatrice del premio, che ha fortemente voluto e descritto nei minimi particolari. “Era necessario creare uno spazio riconosciuto per promuovere i valori del turismo italiano e celebrare le eccellenze”. Il tributo ai più capaci, virtuosi e innovativi, attenti al green e alla sostenibilità. Un grazie a Gabriella e Palmiro e a tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova avventura che entrerà nelle case degli italiani il prossimo 16 dicembre su Rai 2 in seconda serata. “La magia del turismo” è il tema portante che vuole sostenere la convinzione che i professionisti di questo settore abbiano una bacchetta magica capace con il loro impegno, estro e ingegno di trasformare i sogni in realtà, creando vere e proprie meraviglie”.

Nuova crescita del Premio verso la celebrità internazionale. E sarà Roma Capitale la stella della notte di Italian Tourism Awards già hub del turismo di qualità e polo di scambio tra istituzioni, operatori e media. Nel 1953, il film “Vacanze Romane” di Wyler fa di Roma la meta più ambita nel mondo grazie anche alla storia di Gregory Peck e Audrey Hepburn.

L’andamento nazionale è sostenuto dal lavoro certosino delle politiche della Ministra del Turismo Daniela Santanchè che avvalora la trasversalità. "The Night of Excellence è un evento che celebra il talento, la creatività e la professionalità del settore turistico italiano. È grazie all'impegno di tutti coloro che operano in questo campo che possiamo continuare a rendere l'Italia una delle destinazioni più amate al mondo. Auguro a tutti i candidati un sincero in bocca al lupo e che questa serata sia un momento di riconoscimento e ispirazione per il futuro del nostro turismo". Questo il messaggio inviato dalla ministra Santanchè.

La Ceo di MHR, da anni racconta il turismo come pilastro economico del Paese, costruisce un cammino di professionismo e specializzazione con Palmiro Noschese, esperto di hotellerie di lusso e di turismo e beni culturali, a capo della Giuria del premio che prima di rivelare i nomi delle 15 terne finaliste del Premio, dichiara: “il turismo permette di coronare un sogno e poter far carriera come in tutti gli altri settori. Questo mi sento di dire ai ragazzi che vorranno intraprendere gli studi alberghieri. Benigni nella ‘Vita è bella’ dà prova che un cameriere può salvare con creatività e ingegno la vita del proprio figlio ma anche apportare un cambiamento sostanziale all’andamento legislativo e amministrativo del settore”. Presenta la cerimonia Gabriella Carlucci, volto storico della televisione italiana e ambasciatrice del premio all’estero che ha illustrato l’importanza di promuovere le eccellenze all’estero prendendo l’impegno di creare un corridoio con Los Angeles vetrina delle svariate offerte che il nostro Paese può vantare sul mercato americano e internazionale tutto.