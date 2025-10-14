circle x black
La Pietra: "Filiera Tabacchicola Italiana è esempio virtuoso, governo al fianco"

Le parole del sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, alla conferenza stampa di presentazione di Filiera Tabacchicola Italiana

Patrizio La Pietra,
14 ottobre 2025 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo tipo di protocollo che abbiamo firmato, questo tipo di accordi che vengano fatti, sono degli esempi virtuosi che devono essere anche riportati naturalmente in altre filiere. E' l'esempio di come può funzionare un accordo di filiera come quello del tabacco, che sicuramente può essere traslato anche in altri filiere, e questo è fondamentale". Ad affermarlo è stato il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, alla conferenza stampa di presentazione di Filiera Tabacchicola Italiana, la nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, frutto di un accordo per la creazione di 2,2 miliardi di euro di valore aggiunto, durante il Forum della Coldiretti a Roma.

"Il governo è al fianco di queste iniziative, le condividiamo e stiamo lavorando insieme sicuramente per dare ancora maggiore sviluppo non solo al settore del tabacco, ma anche a tutto il sistema agricolo" ha aggiunto La Pietra. "Questi accordi di filiera sono fondamentali, vanno esattamente nella linea che il governo Meloni e il ministro Lollobrigida ha avuto fin dall'inizio" ha rimarcato La Pietra.

