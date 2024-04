La storia dell'Oasi Zegna in un libro da collezione

Si intitola 'Born in Oasi Zegna' il libro presentato a Milano alla vigilia della Design Week che racconta l'eredità del fondatore grazie a un racconto visivo che pullula di immagini, illustrazioni, parole, frammenti storici. Il volume edito da Rizzoli New York con la direzione creativa di Laura Decaminada e i testi di Chidozie Obasi, racconta L’Oasi Zegna, una riserva naturale che si estende per 100 km² nella cornice delle Alpi Biellesi, in Piemonte. Agli inizi del secolo scorso, Ermenegildo Zegna intraprese un vasto programma di riforestazione nell’area montuosa attorno al suo Lanificio e collegò per la prima volta i due versanti della montagna attraverso la costruzione della Strada 232.

Il progetto di rimboschimento e di sviluppo della comunità locale che ha dato vita all’Oasi Zegna oggi conta più di 500.000 alberi e promuove la coesione e l’armonia tra uomo, impresa e natura. La visione del fondatore è stata coltivata dalle generazioni successive, che continuano a preservare l’Oasi Zegna come modello unico di consapevolezza sociale e ambientale. Milano è la prima tappa del suo nuovo viaggio. Le nuove aiuole di Piazza Duomo saranno ufficialmente donate alla città di Milano il 19 aprile, dando inizio al progetto che si pone come obbiettivo la creazione di nuove Oasi Zegna nel mondo.

'Born in Oasi Zegna' incarna lo spirito di Zegna in una forma inaspettata. Come l’Oasi, anche il libro si pone come un organismo vivente. E in questa prospettiva 'Born in Oasi Zegna' sarà il protagonista di vari luoghi nella città di Milano durante la Milano Design Week, culminando il suo percorso con una mostra immersiva negli Headquarters Zegna. Aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile, l’installazione trasformerà le pagine del libro in luoghi da esplorare, riempiti con vegetazione proveniente dall'Oasi, chiudendo in qualche modo il cerchio dall’immaginario al materiale, e viceversa. 'Born in Oasi Zegna' è disponibile da ora in esclusiva in tutti gli ZEGNA store e su zegna.com