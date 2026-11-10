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Lavoro, Cafà (FonARCom): "Fondi interprofessionali pronti a diventare attuatori nuove politiche attive"

in occasione delle celebrazioni a Roma per i vent’anni del Fondo interprofessionale

Andrea Cafà
Andrea Cafà
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10 novembre 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
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“I fondi interprofessionali sono pronti a fare un passo in più: non solo finanziare la formazione, ma diventare attuatori di nuove politiche attive del lavoro”. Lo ha dichiarato Andrea Cafà, presidente di FonARCom, in occasione delle celebrazioni a Roma per i vent’anni del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal.

“Vent’anni fa le parti sociali hanno scommesso su un’idea semplice: trasformare la formazione dei lavoratori in un investimento comune, non in un costo. Oggi quella scommessa è vinta. I fondi hanno raggiunto la maturità necessaria per assumere nuove competenze e ampliare il proprio ruolo”, ha affermato Cafà, ricordando la collaborazione pubblico-privato avviata con il ministero del Lavoro, che “nella gestione di alcune misure sta già dando risultati positivi”.

“Vogliamo intensificare questo percorso e rafforzare il dialogo con le Regioni, perché questa nuova fase ha bisogno di una regia istituzionale condivisa. FonARCom è pronto: mettiamo a disposizione una rete capillare di 800 enti di formazione, già radicata nei territori, e siamo pronti ad ampliare i nostri servizi a nuove categorie di beneficiari, compresi gli imprenditori. Il nostro auspicio è diventare quanto prima attuatori di nuove misure. Le competenze di lavoratori e imprese sono la vera infrastruttura del Paese”, ha concluso Cafà, esprimendo apprezzamento alle istituzioni per la partecipazione alle celebrazioni.

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