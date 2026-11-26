"Per noi è un'occasione molto importante come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa firma del protocollo con Anci è la sintesi di un percorso importante già fatto negli anni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma vuole essere anche la costruzione di un percorso assolutamente importante e soprattutto strategico per il nostro Paese. Perché i comuni, i territori sono il punto di contatto che la cittadinanza ha con la pubblica amministrazione e per noi, per il Ministero del Lavoro, i comuni sono strategici per comprendere i bisogni della popolazione e soprattutto strutturare le nostre politiche sociali". A dirlo il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a margine della 43sima Assemblea annuale Anci in corso a Verona, commentando il protocollo siglato oggi con l'Anci.

"Il protocollo - spiega - parla di collaborazione sia sul fronte del delle politiche attive per il lavoro, quindi della promozione. Del lavoro, ma anche della promozione di quelle politiche sociali che servono per l'accompagnamento al lavoro. Per noi la vera inclusione sociale si fa attraverso il lavoro, ma si fa anche nel caso di persone di nuclei familiari in condizioni di fragilità, con una presa in carico da parte dei servizi sociali e soprattutto con un'analisi multidimensionale che guardi alla necessità di mettere in piedi dei progetti personali che possano rispondere a bisogni differenti".

"Parliamo di giovani e parliamo soprattutto anche di attività rivolte ai giovani - ha chiarito il ministro - per favorirne la formazione e favorire soprattutto l'ascolto dei loro bisogni, l'individuazione di quelli che sono i percorsi formativi più adeguati per arrivare al mondo del lavoro. Per noi è importante sostenere i comuni in questo ci daranno un apporto fondamentale l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità giovanile sui percorsi, così come è ancora più importante per noi sostenere, anche nell'ambito di quelli che sono i percorsi di ausilio alle fragilità, l'assegnazione dell'assegno di inclusione a quelle situazioni particolari come le donne vittime di violenza o coloro i quali si trovano in una condizione di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Solo i comuni possono essere per noi uno strumento di contatto con questi bisogni, che a volte sono bisogni nascosti, forse anche in taluni casi negati, ma che esistono e che meritano massima attenzione e massimo accompagnamento".

"L’eredità più importante del Pnrr è stata la costruzione di una governance condivisa, di strumenti che ci consentono di lavorare meglio come Governo centrale, come ministeri e come territori. Il confronto quotidiano ci ha permesso di affinare le regole e i sistemi", ha detto Calderone, intervistata sul palco dell'Assemblea annuale Anci. Prima dell’intervista, la ministra ha sottoscritto con il presidente Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, un protocollo d’intesa per favorire l’accesso alle politiche attive del lavoro e alle misure di inclusione sociale.

“In questi anni abbiamo potenziato la rete dei servizi sociali e il ruolo degli operatori, anche attraverso nuove assunzioni. Tutte le nostre strategie di inclusione sociale e lavorativa, dall’Assegno di inclusione al Supporto per la formazione e il lavoro, hanno come presupposto la presa in carico da parte dei servizi territoriali. Ecco perché è importante il ruolo dei Comuni nel mettere in connessione queste due realtà”, ha spiegato Calderone.

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi, richiamando l’esperienza del progetto 'DesTEENazione', rivolto alla fascia di età tra gli 11 e i 21 anni. "La prima cosa da fare - ha precisato - è entrare in contatto con questi ragazzi, costruire un legame che parta dall’ascolto e dalla comprensione dei loro bisogni. Il tema della formazione è strategico, soprattutto in un mondo del lavoro in cui le professionalità si evolvono rapidamente, anche per effetto della tecnologia. Dobbiamo imparare a leggere il futuro con gli occhiali adeguati, non certamente con quelli del passato”.

La ministra ha poi evidenziato la necessità di rafforzare il legame tra formazione professionale, mondo del lavoro ed esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle specificità produttive dei territori e delle aree interne, richiamando anche le opportunità offerte dalle misure di sostegno all’autoimpiego e all’imprenditorialità giovanile e femminile.

"Ogni persona, ogni famiglia è una storia a sé. Quando scriviamo le norme dobbiamo necessariamente confrontarci con i numeri, ma le politiche del lavoro e le politiche sociali si traducono poi in percorsi personalizzati", ha concluso Calderone, ribadendo l’importanza dell’ascolto e dell’accompagnamento delle persone che vivono in condizioni di fragilità.