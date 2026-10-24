circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro, ex ministro Catalfo: "Indispensabile soglia salariale minima inderogabile"

Nunzia Catalfo - (Adnkronos)
Nunzia Catalfo - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 18.09
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

“Dal mio punto di vista l’inserimento di una soglia minima inderogabile, che garantisca quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, in cui si parla di una retribuzione sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa, è indispensabile in questo momento”. Queste le parole di Nunzia Catalfo, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenendo oggi alla IX Consulta Confederale di Confintesa, organizzata presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. Tema della giornata: “Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell’Italia che verrà”.

“A questo va agganciata una regolamentazione, una legge sulla rappresentanza sindacale e datoriale, con l’individuazione dei contratti leader in modo che abbiano efficacia erga omnes - prosegue Catalfo -. È necessario che ci sia una contrattazione di qualità e che ci siano retribuzioni in grado di sostenere le nostre famiglie e i nostri lavoratori”.

“Oggi è stato un momento importante di confronto su un tema molto sentito nel nostro Paese: la dignità del lavoro e l’articolo 36 della Costituzione. Servono inoltre investimenti importanti nel capitale umano che compone le nostre imprese”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza