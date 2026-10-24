Lavoro, ex ministro Catalfo: "Indispensabile soglia salariale minima inderogabile"

“Dal mio punto di vista l’inserimento di una soglia minima inderogabile, che garantisca quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, in cui si parla di una retribuzione sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa, è indispensabile in questo momento”. Queste le parole di Nunzia Catalfo, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenendo oggi alla IX Consulta Confederale di Confintesa, organizzata presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. Tema della giornata: “Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell’Italia che verrà”.

“A questo va agganciata una regolamentazione, una legge sulla rappresentanza sindacale e datoriale, con l’individuazione dei contratti leader in modo che abbiano efficacia erga omnes - prosegue Catalfo -. È necessario che ci sia una contrattazione di qualità e che ci siano retribuzioni in grado di sostenere le nostre famiglie e i nostri lavoratori”.

“Oggi è stato un momento importante di confronto su un tema molto sentito nel nostro Paese: la dignità del lavoro e l’articolo 36 della Costituzione. Servono inoltre investimenti importanti nel capitale umano che compone le nostre imprese”, conclude.