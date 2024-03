Lavoro, Gola (Open Fiber): “Nostro lavoro su materie STEM e qualità vita dipendenti donne"

"Per Open Fiber quello delle donne nelle materie STEM è tema molto importante, essendo noi operatore delle telecomunicazioni siamo fruitore importante della formazione di materie scientifiche e tecnologiche. Dobbiamo incrementare il numero di donne che entrano in questo settore formativo e nel mondo del lavoro. Stiamo lavorando portando le nostre lavoratrici come testimonial nelle scuole e molte cose che migliorino la qualità della vita in azienda. Proprio oggi abbiamo lanciato iniziativa dove diamo 1000 euro per ogni donna che rientra da un periodo di maternità.” Ha dichiarato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber a margine dell’evento "L’inclusione sociale: donne e STEM”, nuovo appuntamento del ciclo “Quando la sostenibilità incontra…” organizzato dall’Associazione Civita in collaborazione con Philip Morris sul tema della collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento della presenza delle donne nelle materie STEM.