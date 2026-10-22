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Lavoro, Lio (Accenture): "Con l’IA dobbiamo preparare i professionisti e i leader di domani"

"Il ceo di Accenture Italia assume la presidenza Elis: al centro giovani, formazione e nuove competenze"

Teodoro Lio - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Accompagnare i giovani nel mondo del lavoro che cambia con l’intelligenza artificiale, rafforzando le competenze e creando opportunità di crescita per i professionisti e i leader di domani". È l’obiettivo indicato da Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, in occasione del Ceo Meeting autunnale del Consorzio Elis, svoltosi a Roma, durante il quale ha assunto la presidenza per il prossimo semestre.

“È un passaggio di consegne importante, un onore e una grande responsabilità che sento sicuramente nel prendere la presidenza del prossimo semestre di Elis - ha dichiarato Lio - Continuiamo il lavoro avviato con GenerAzione Talento, creando un ponte con le generazioni più giovani. Ci occupiamo della traiettoria di crescita dei giovani in un mondo in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma anche l’apprendimento”.

Lio ha sottolineato la necessità di accompagnare i giovani affinché possano sviluppare le capacità necessarie per costruire il proprio futuro professionale. “Dobbiamo lavorare con loro per fare in modo che abbiano tutte le possibilità di diventare i professionisti e i leader di domani”, ha spiegato Lio. Una responsabilità condivisa, ha concluso, da sistema formativo, imprese e istituzioni: “È una responsabilità che dobbiamo prenderci come sistema formativo, come imprese che accolgono questi giovani e come sistema delle regole, per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro in un contesto che sta cambiando molto velocemente”.

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