circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro: sen. Mancini, 'formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita'

30 aprile 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi noi abbiamo bisogno di risorse umane e queste le ritroviamo soprattutto in chi è fuori dal mercato del lavoro, ossia i giovani e le donne. Se noi investiamo su queste due componenti, attraverso la formazione continua, riusciremo a dare alle persone un progetto di vita e non solo un lavoro spot. La crescita professionale continua arricchisce i nostri giovani offrendo loro una progettualità". Lo ha detto Paola Mancini, Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, all'incontro "Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl", organizzato al MoMec di Roma in occasione della Giornata del Made in Italy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza