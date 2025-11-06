circle x black
Lavoro, Unindustria e università Campus Bio-Medico esplorano il futuro del capitale umano nell'era Ai

06 novembre 2025 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sempre più pervasiva, tanto nella vita personale quanto in quella professionale, l'intelligenza artificiale (Ai) è destinata a rivoluzionare le competenze richieste dal mondo del lavoro. Per non perdere l'opportunità di rendere più efficiente e competitivo il tessuto economico del Paese, diventa fondamentale investire nella formazione di giovani capaci non solo di trovare il proprio spazio in un contesto professionale in rapida evoluzione, ma anche di governare e valorizzare le nuove tecnologie. Per esplorare a 360 gradi gli scenari emergenti per il capitale umano offerti dall'Ai, il Gruppo tecnico Capitale umano di Unindustria, in collaborazione con l'università Campus Bio-Medico di Roma, ha organizzato l'incontro "Future skills: capitale umano e ai per il lavoro che cambia", un momento di confronto tra imprese, istituzioni e mondo accademico sul futuro delle competenze nell'era digitale.

