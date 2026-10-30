Le preoccupazioni della Ragioniera di Stato Daria Perrotta: "Demografia e debito pubblico"

“La Ragioneria non dice mai no, non dice mai sì, dice 'così sì'. E quel 'così sì' è il frutto di studio, creazione e soprattutto confronto tra le parti”. Lo ha affermato la Ragioniera generale dello Stato, Daria Perrotta, intervistata da Virman Cusenza per ‘Gli Invisibili – Il potere che non si vede’, il nuovo spazio di Sky TG24 all’interno dell'approfondimento settimanale ‘Agenda’, in onda il sabato dalle 11.30 alle 12.00. L’intervista a Daria Perrotta andrà in onda sabato 31 ottobre.

Interpellata su quale sia il numero che oggi la preoccupa di più nei conti dello Stato, la Ragioniera ha indicato tre ordini di preoccupazioni: “Alcuni numeri mi preoccupano per il loro senso profondo, come quelli connessi al dato demografico. Come sapete l’inverno demografico determina un aumento di alcune tipologie di spese e riduce la crescita dell’economia stessa. Altri dati mi preoccupano per il loro senso più profondo, come il debito, che non è solo un dato da analizzare dal punto di vista quantitativo, ma che soprattutto misura la reputazione, la credibilità di un paese e anche per i profili quantitativi in senso stretto, perché tutte le risorse che vengono impiegate per il pagamento degli interessi sul debito vengono sottratte ad altri impieghi. E infine mi preoccupano quei numeri che stanno a rappresentare le risorse stanziate in bilancio e non spese o quelle destinate a politiche che non hanno prodotto gli effetti sperati”.

Alla domanda se la legge di bilancio sia il momento più difficile dell’anno per il suo ufficio, o se ce ne siano altri, meno sotto i riflettori, ancora più delicati, ha risposto: “La legge di bilancio è un momento quasi mitologico, ma non è l’unico complesso per questo dipartimento. Il ciclo di bilancio ha scadenze che si susseguono lungo tutto il corso dell’anno e quindi sono molti quei momenti, ma il momento che ritengo essere quello da non sottovalutare mai è quello dell’imprevisto. E l’imprevisto in situazioni complesse come quelle moderne è quasi la quotidianità”. E sugli esempi di imprevisto ha spiegato: “La necessità di rispondere rapidamente a crisi internazionali, la necessità di trovare una risposta alle esigenze che vengono anche dal confronto con le istituzioni europee, le sfide che pongono le nuove regole rispetto alle quali ci stiamo misurando proprio in questi ultimi mesi”.

Infine, a chi le chiedeva se sia questo il tavolo del Ragioniere, in cui nascono i sì e i no alla politica e al governo, ha replicato: “Questo è il tavolo in cui ci confrontiamo nelle lunghe notti per risolvere i quesiti posti dalle Camere, dal Governo. È il tavolo nel quale si discute, ci si confronta, perché la Ragioneria non dice mai no, non dice mai sì, dice così sì. E quel così sì è il frutto di studio, creazione e soprattutto confronto tra le parti”.

‘Gli Invisibili – Il potere che non si vede’ porta alla scoperta degli uomini e delle donne poco conosciuti dal grande pubblico, ma protagonisti delle decisioni che segnano la vita del Paese: tra i prossimi protagonisti, Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera dei Deputati; Federico Toniato, Segretario Generale del Senato della Repubblica; Francesca Quadri, a Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio.