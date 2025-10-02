circle x black
Cerca nel sito
 

'Le strade che portano alla democrazia', Gaël Giraud al Festival dell’Economia Civile

02 ottobre 2025 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Alla settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze, si è tenuto il panel “Le strade che portano alla democrazia”. L’appuntamento si inserisce nella cornice valoriale dell’economia civile e nel tema generale di quest’anno, dedicato alla sfida delle intelligenze relazionali come asse portante della democrazia partecipata e risposta alle potenziali derive dell’intelligenza artificiale.

Protagonista dell’incontro è stato Gaël Giraud, economista, direttore di ricerca al CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) di Parigi e collaboratore del Centre Avec (Forum Saint-Michel) di Bruxelles.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza