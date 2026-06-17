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Learning Forum 2026: Moroni Grandini (Voxy), 'necessario tradurre ascolto bisogni learner in leva strategica'

17 giugno 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
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"Per anni abbiamo progettato la formazione prevalentemente come un intervento top down, ma oggi questo tipo di approccio mostra tutti i suoi limiti. Infatti, all'interno di un mercato del lavoro, che risulta sempre più veloce e dinamico e in cui le competenze tecniche vanno incontro a una obsolescenza sempre più rapida, diventa fondamentale poter progettare una formazione insieme ai beneficiari della formazione. Diventa importante, quindi, riuscire a progettare una formazione che sia contestuale e spendibile nell'immediato futuro. Quindi, parlare di Learning Voice oggi non significa semplicemente ascoltare i bisogni dei nostri learner, ma anche riuscire a tradurre questo ascolto in leva strategica". Così Ajda Moroni Grandini, Strategic Advisor Workplace Learning di Voxy, alla V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

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