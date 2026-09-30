Leonessi (Cisambiente): "Da 11 fondatori a 1.547 aziende, riciclo nostro core business"

“Oggi rappresentiamo oltre 1.500 aziende, per l’esattezza 1.547, e la soddisfazione principale è constatare che l’armonia iniziale è rimasta inalterata”. Lo ha detto Lucia Leonessi, direttore generale di Cisambiente Confindustria, intervistata a margine della celebrazione dei dieci anni dell’associazione, organizzata al Salone delle Fontane di Roma e dedicata all’evoluzione dell’industria ambientale e dell’economia circolare.

“Siamo nati nel 2016 per volontà del presidente uscente Giorgio Squinzi e di quello subentrante Vincenzo Boccia”, ha ricordato Leonessi. Nel settembre di quell’anno, ha spiegato, “poiché Confindustria si era trovata senza la filiera dell’ambiente ed era necessario ricostituirla, 11 industriali insieme a me decisero di fare questo passo”. L’associazione è stata ricreata “con una nuova struttura statutaria, inserendo i settori delle bonifiche e delle energie rinnovabili”. Una scelta che “ha pagato”. “Rappresentiamo anche una delle realtà più rilevanti e strategiche all’interno di Confindustria, sia come settore sia come struttura organizzativa di uffici e professionisti”, ha aggiunto.

Sul fronte delle richieste delle imprese, invece, “le esigenze, in realtà, non sono cambiate, perché alcune richieste le attendiamo da decenni: lo sgravio fiscale e gli interventi di semplificazione burocratica per ottenere autorizzazioni più snelle e veloci”. “Ciò che è cambiato è l’oggetto stesso dell’industria. In questo momento il riciclo è il nostro core business”, ha sottolineato Leonessi, indicando come strategico “reinserire le materie prime nell’industria, generare valore e promuovere la valorizzazione energetica”. Un’attività che, ha concluso, rende l’Italia “una punta di diamante in Europa grazie all’eccellenza tecnologica” e alla capacità industriale di creare valore dal rifiuto.