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Lescure: accelerare l'elettrificazione Ue, opportunità dalla crisi Iran

Il ministro francese dell'Economia Lescure sollecita l'accelerazione dell'elettrificazione Ue, sfruttando la crisi scatenata dalla guerra in Iran come opportunità per la transizione energetica europea e la sicurezza economica.

Il ministro dell'Economia francese Roland Lescure - Fotogramma/Ipa
Il ministro dell'Economia francese Roland Lescure - Fotogramma/Ipa
04 maggio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per contrastare lo choc prodotto dalla guerra in Iran, l'Ue deve "accelerare l'elettrificazione" della propria economia. Lo sottolinea il ministro delle Finanze francese Roland Lescure, a Bruxelles a margine dell'Eurogruppo.

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Nella riunione, afferma, "discuteremo anche delle conseguenze della guerra in Iran sulle nostre economie, della nostra capacità di dare risposte ben coordinate ed efficaci e di garantire un'adeguata sicurezza".

In ogni caso, aggiunge, "vorrei ribadire che una crisi non dovrebbe mai essere un'occasione persa per accelerare le transizioni, che sono fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Oggi la Francia ha deciso di accelerare l'elettrificazione di fronte a questa crisi: continueremo a farlo, sottolineando questo aspetto", conclude.

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Roland Lescure guerra Iran elettrificazione Ue Francia Ue
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