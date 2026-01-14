circle x black
Logistica, innovazione e raccolta differenziata: Coca-Cola punta sulle Olimpiadi sostenibili

14 gennaio 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
Coca-Cola adotta un modello integrato per la distribuzione delle proprie bevande in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Logistica ottimizzata, innovazione nel packaging, sensibilizzazione sul corretto avvio al riciclo. Durante la manifestazione sportiva, l'intero portafoglio di prodotti destinato ai consumatori sarà composto da bottiglie in plastica riciclata al 100%, con l'esclusione di etichette e tappi. Un modello reso possibile anche grazie allo stabilimento Coca-Cola Hbc "CircularPet" di Gaglianico, in provincia di Biella. Uno dei luoghi simbolo dell'innovazione del Sistema Coca-Cola in Italia.

video filmato ripresa diretta
