Lollobrigida: "Mondo della ristorazione ha garantito sempre alta qualità"

"È un settore che ha sofferto particolarmente soprattutto durante il Covid"

Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
17 ottobre 2025 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La ristorazione è riuscita a garantire nel suo complesso un elemento, in Italia, che lo rende distintivo sia sul territorio nazionale sia nella sua proiezione di carattere internazionale: quello della qualità. Sia la ristorazione tradizionale sia le grandi catene hanno scelto di salvaguardare l’elevato standard di qualità dei prodotti che offrono alle persone che acquistano e consumano”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, partecipando a Milano all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni.

“Vorrei ringraziare, anche per questo, il mondo della ristorazione: è uno dei settori più vivaci e nel momento in cui c'è un'espansione dal punto di vista turistico della nostra nazione è evidente che ci siamo dati in crescita. È un comparto che ha sofferto particolarmente, quello che probabilmente durante il periodo Covid ha sofferto più di qualsiasi altra attività” ha concluso Lollobrigida.

