circle x black
Cerca nel sito
 

Lombardia ai vertici per lavoro giovani adulti e valore aggiunto, con terziario milanese primo in Italia

I dati dell’analisi AstraRicerche per Manageritalia Lombardia

Assemblea Manageritalia - (Adnkronos)
Assemblea Manageritalia - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 09.33
Andrea Persili
LETTURA: 4 minuti

In Lombardia il tasso di occupazione tra i 25 e i 34 anni raggiunge l’80,1%, quasi 12 punti sopra la media italiana (68,4%), e la disoccupazione nella stessa fascia d’età si ferma al 4%, contro il 9,5% nazionale. Anche il valore aggiunto per occupato è fra i più alti del Paese: indice 119 nell’insieme dell’economia e 125 nel terziario di mercato. Varese e Milano guidano la regione per occupazione giovanile, Milano è prima in Italia per valore aggiunto per occupato. Su questi dati dell’analisi AstraRicerche per Manageritalia Lombardia (elaborazione su dati Istat) si concentra l’attenzione dei manager, donne e uomini abituati a confrontarsi con l’organizzazione del lavoro e il rendimento delle aziende.

“Chi vive la realtà aziendale tutti i giorni” – osserva Antonio Bonardo, Presidente Manageritalia Lombardia durante l’assemblea dell’Associazione che si è svolta oggi all’Ibm Innovation Studio di Piazza Gae Aulenti – “sa che la Lombardia parte da una posizione di forza: otto giovani adulti su dieci lavorano e il valore prodotto per occupato è tra i più alti del Paese. Ma una posizione di forza va difesa e le differenze tra Milano e il resto della regione ci dicono che non va data per scontata”. Nel dettaglio, la Lombardia è fra le prime regioni italiane per occupazione dei giovani adulti e ha una delle disoccupazioni più basse del Paese. Tutte le province superano la media italiana per occupazione dei 25-34enni, con Varese all’82,4% e Milano all’81,9%, fra le prime dieci in Italia; la più bassa è Sondrio (71,2%). Bergamo (2,1%), Lecco (3,1%) e Lodi (3,2%) sono fra le province con la disoccupazione giovanile più bassa d’Italia. Sondrio è la provincia lombarda più in difficoltà: la disoccupazione dei 25-34enni è al 10,5%, in linea con la media nazionale.

Sul fronte del valore aggiunto per occupato la Lombardia è a 119, fra i valori più alti d’Italia insieme al Trentino-Alto Adige, e nel terziario di mercato (con esclusione del settore immobiliare) sale a 125. Milano è prima in Italia sia nell’insieme dell’economia (132) sia nel terziario di mercato (145); seguono in regione Monza e Brianza (115 nel totale, 118 nel terziario) e Cremona (115 e 111). Il dato riguarda chi lavora nel territorio, compresi i pendolari che ogni giorno raggiungono Milano dalle province vicine. Non tutte le province seguono però il capoluogo: nel terziario di mercato Como e Pavia (97) restano sotto la media italiana e Mantova è in linea (100). In una regione in cui i manager sono 59.696 su un totale di 133.701, nellaaziende lombarde si osservano l’1,8 manager ogni 100 lavoratori (la media nazionale è 0,9 ogni 100 ma in Francia e Spagna siamo addirittura tra i 2-3 ogni 100)

“Il terziario lombardo – prosegue Bonardo – è un motore per tutto il Paese, ma il suo valore si concentra a Milano e nella sua area. Portare la stessa qualità di servizi, competenze e managerialità - fattori indispensabili per affrontare la transizione digitale - anche nelle altre province e in particolare all’interno delle loro Pmi è la sfida dei prossimi anni. Per guidare questo percorso e vincere le resistenze all'ingresso di professionalità esterne all’azienda, occorre un'azione integrata: a livello istituzionale, servono politiche attive e incentivi fiscali mirati, come voucher strutturali per l'inserimento di temporary e fractional manager oppure un

intervento di Regione Lombardia per rafforzare il sostegno all’inserimento dei dirigenti nelle Pmi, anche riprendendo strumenti ispirati all’articolo 20 della Legge 266/1997. Parallelamente, è fondamentale promuovere un cambio culturale aziendale: dobbiamo guidare gli imprenditori nel superamento della gestione strettamente familiare, supportandoli in percorsi di affiancamento e mentoring che mostrino il valore della delega strategica e della gestione d’impresa manageriale. Infine, occorre rafforzare il network di matching tra aziende, specialmente Pmi, e manager qualificati, facilitando la contaminazione di competenze”. Conclude Bonardo: “Come Associazione, continueremo a sollecitare le istituzioni e a sostenere gli imprenditori in questo processo di evoluzione, fondamentale per la competitività economica della Lombardia”.

La parte pubblica dell’assemblea ha ospita la tavola rotonda “Le PMI lombarde e la sfida manageriale: tra nuove competenze e politiche occupazionali” che ha visto confrontarsi sul tema : Armando De Crinito, Direttore Generale Assessorato allo Sviluppo Economico Regione Lombardia - Cetti Galante, Vicepresidente AISO Associazione Italiana Società di Outplacement Giovanna Mavellia, Segretario Generale Confcommercio Lombardia Paolo Mora, Direttore Generale Assessorato all'Istruzione Formazione e Lavoro Regione Lombardia Antonio Bonardo, Presidente Manageritalia Lombardia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza