Made in Europe: Pedullà (M5S) spinge per il rafforzamento economico dell'Ue

"Se ci impegnassimo tutti un po' di più, a partire dall'Europa, che spende molto e male per dare risorse agli editori, per dare queste risorse ai cittadini che vogliono informarsi, sono sicuro che si potrebbe fare molto di più. Il Made in Europe è una direzione che dobbiamo assolutamente perseguire". Lo dice il vice capo delegazione del M5S al Parlamento Europeo Gaetano Pedullà, in occasione del dibattito "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà sui dati, sulla percezione e sulle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

Per Pedullà, "si investe poco da parte dell'Europa per far comprendere che cosa si fa a Bruxelles e a Strasburgo. Gli editori hanno più interesse a comunicare con cittadini distratti, che non hanno neanche voglia spesso di capire fino in fondo che cosa sta accadendo attorno a noi".

L'Europa, continua l'eurodeputato, "è nata per difendere i nostri interessi dai giganti statunitensi e asiatici. Oggi abbiamo i Paesi Brics e, a maggior ragione, abbiamo bisogno di rafforzare i nostri mercati. Dentro la sinistra c'è un dibattito, in una dimensione che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre contrastato, in particolari situazioni: penso alla difesa del riso europeo. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo votato in difformità dal gruppo Left e pensiamo che su queste questioni, anche nella sinistra più estrema, sia necessario un supplemento di riflessione", conclude.