circle x black
Cerca nel sito
 

Made in Italy: Saccani (Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP) "solo la qualità può farci competere sui mercati internazionali"

22 ottobre 2025 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Solo la qualità può farci competere sui mercati internazionali, perché siamo un prodotto tradizionale ma non dobbiamo mai diventare un prodotto vecchio." Con queste parole Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, è intervenuto alla Reggia di Caserta durante l'evento "La sfida europea". Saccani ha richiamato l'importanza di coniugare tradizione e innovazione, ribadendo che la forza del prodotto risiede nel suo legame con il territorio, simbolo di gusto, cultura e identità italiana nel mondo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza