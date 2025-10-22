Made in Italy: Saccani (Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP) "solo la qualità può farci competere sui mercati internazionali"

"Solo la qualità può farci competere sui mercati internazionali, perché siamo un prodotto tradizionale ma non dobbiamo mai diventare un prodotto vecchio." Con queste parole Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, è intervenuto alla Reggia di Caserta durante l'evento "La sfida europea". Saccani ha richiamato l'importanza di coniugare tradizione e innovazione, ribadendo che la forza del prodotto risiede nel suo legame con il territorio, simbolo di gusto, cultura e identità italiana nel mondo.