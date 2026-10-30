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Magnaghi (Wpp Media): "Sistema di influenza approccio per rendere brand distintivi"

A Intersections 2026: “Modello che articola la pubblicità e la unifica per i canali gestiti direttamente dai brand”

Marco Magnaghi - Adnkronos
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30 ottobre 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In Wpp parliamo di sistema di influenza come del nostro approccio per permettere ai brand di essere distintivi e di influenzare le decisioni. Di fatto, è un modello che replica ciò che abbiamo sempre fatto: articolare la pubblicità, unificarla ai canali gestiti direttamente dai brand e fare in modo che le persone parlino positivamente del marchio”. Lo ha detto oggi a Milano Marco Magnaghi, managing director Media Solutions & Digital Activation, Wpp Media, partecipando a Intersections 2026.

“Quello che succede oggi con l'Ia - continua Magnani - è che è diventata la vera giudice in grado di capire se un brand sta comunicando in maniera coerente. Infatti, solo la coerenza è in grado di influenzare correttamente la risposta che darà l’Ia”.

“Di fatto, l'intelligenza artificiale è oggi una delle fonti fondamentali per orientare le scelte delle persone - aggiunge - Il marketing moderno si fa quindi parlando alle persone, come abbiamo fatto finora, ma anche parlando alle macchine che, a loro volta, parlano alle persone”. Ma come si fa a parlare alle macchine? “È necessario essere coerenti, semplici e distintivi”, conclude.

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