circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, le banche contrarie al contributo da 5 mld e Patuelli evoca Giustinano: "Dov'è raffigurato?"

Manovra, le banche contrarie al contributo da 5 mld e Patuelli evoca Giustinano:
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 16.32
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

Silenzio. I banchieri vanno via, senza fermarsi a rispondere ai cronisti. Ma, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti finanziarie, la loro posizione sul contributo da 5 miliardi di euro prospettato dal governo in manovra è e rimane contraria. Il ragionamento è semplice: l'accordo triennale già sottoscritto nel 2025 con l'esecutivo è il riferimento da rispettare. Sui prossimi passi invece - spiegano le fonti - nessuno si sbilancia, alla luce delle interlocuzioni in corso anche all'interno della maggioranza.

Sibillino il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che, interpellato sul principio giuridico del pacta sunt servanda, alla luce dell'ipotesi di un nuovo prelievo su banche e assicurazioni, risponde: "I motti di diritto latino sono stati codificati da Giustiniano Imperatore. Domando a voi: dove è raffigurato in Italia Giustiniano Imperatore?". Il riferimento è all'imperatore bizantino, considerato una figura centrale nella codificazione del diritto romano, spesso richiamato nelle rappresentazioni allegoriche della giustizia e raffigurato in diversi palazzi di giustizia in Italia. Ieri anche l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, aveva richiamato l'intesa raggiunta con il governo: "Noi l'anno scorso abbiamo raggiunto un accordo per un contributo triennale che sarebbe stato quello richiesto alle banche per i prossimi tre anni. Io ci ho creduto".

Nel dibattito sul contributo al settore bancario curiosa la posizione di Paolo Gesa, amministratore delegato di Credito Lombardo Veneto. "Credo che il sistema bancario debba contribuire maggiormente, e su questo ho una posizione diversa rispetto a quella prevalente nel settore. Negli ultimi anni le banche hanno beneficiato di condizioni straordinariamente favorevoli, in larga misura determinate da fattori esogeni e non da particolari meriti imprenditoriali", dice il banchiere all'AdnKronos.

Il ragionamento è semplice: "Se il sistema bancario ha beneficiato dell'intervento pubblico nei momenti di difficoltà, è ragionevole che restituisca parte dei benefici quando si trova in una fase particolarmente favorevole", ma "una tassazione indiscriminata rischia di produrre effetti controproducenti: ridurre ulteriormente la propensione delle banche a concedere credito oppure trasferire il maggior costo su famiglie e imprese".

Per l'ad di Credito Lombardo Veneto, occorre quindi differenziare il contributo in base al modello di business e al ruolo svolto dagli istituti nel finanziamento dell'economia reale. "Le banche che finanziano concretamente l'economia reale, assumendosi rischi e sostenendo soprattutto le piccole e medie imprese, dovrebbero essere incentivate, non penalizzate".

"La vera distinzione - conclude - non dovrebbe essere tra banche grandi e piccole, ma tra chi genera valore finanziando l'economia e chi realizza profitti prevalentemente grazie a condizioni esterne e vantaggi competitivi consolidati. Una tassa ben disegnata dovrebbe premiare il credito produttivo e colpire le rendite, non semplicemente gli utili".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza