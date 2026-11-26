Destinare una parte della web tax alla difesa del mondo dell'informazione. È la proposta del Sottosegretario con delega a informazione ed editoria Alberto Barachini, ricordata oggi durante l’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione Adnkronos per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a. La proposta, sulla quale si punta a un sostegno bipartisan, prevede di "destinare la parte incrementale della web tax, una tassa del 3% sui servizi digitali che ogni anno cresce in ragione del fatto che i servizi digitali crescono nel mercato", destinandola "al sostegno dell'informazione professionale, perché credo che se non facciamo questo, il sistema si impoverisce", ha detto Barachini.

"I contenuti originali vengono prodotti da sistemi informativi e giornalistici e poi presi e sottopagati, o a volte neanche sottopagati, dai sistemi di distribuzione, allontanando il cittadino dalla fonte originaria. Allora qual è il rovesciamento di questa visione?". Oltre a un sistema regolatorio che preveda responsabilità per il mondo digitale bisogna ragionare sui "costi della produzione". I sistemi internazionali "non sono interessati al bene pubblico del nostro Paese, sono interessati ad altro. Se noi non mettiamo nel sistema, grazie alla compartecipazione dei costi, informazione di qualità".

Nei giorni scorsi il sottosegretario aveva spiegato che oltre alle misure in manovra per nuove risorse a sopstegno degli avvicendamenti nelle redazioni e a copertura dei costi sostenuti dagli editori è in corso il tentativo di inserire in manovra misure che spostino la parte incrementale della web tax, l’imposta sui servizi digitali, al sostegno dell'editoria. Una proposta che ha raccolto oggi il sostegno di Snag-Confcommercio. "Bene la proposta del sottosegretario Barachini di destinare una quota della web tax al finanziamento del fondo unico per il pluralismo: sono necessari sostegni stabili alla filiera della stampa”. Secondo il presidente Snag Renato Russo “chi sottrae contenuti originali e vendite al sistema editoriale, deve partecipare ai costi della filiera che quei contenuti produce, distribuisce e vende”.

Oggi "quasi il 90% del fatturato vendite degli editori deriva dalle vendite in edicola. La rete di vendita, oltre a essere un’infrastruttura democratica fondamentale per l’accesso all’informazione, rappresenta anche un’infrastruttura distributiva essenziale per la tenuta del sistema editoriale. È giusto che i grandi operatori digitali, che traggono enormi profitti dall’utilizzo dei contenuti editoriali (sottraendo contenuti originali e vendite al sistema editoriale nel suo complesso), partecipino ai costi della filiera che quei contenuti produce, distribuisce e vende”, si legge nella nota di Snag-Confcommercio.